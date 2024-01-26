Россияне увеличили количество штурмов в зоне ОСУВ "Таврия" – Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" сообщил, что российские войска активизировались на этом направлении и ведут больше наступательных и штурмовых действий.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела".

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Детали: Командующий добавил, что украинские военные держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

По его словам, общие потери российских оккупантов в течение предыдущих суток на этом направлении в 480 военных и 23 единицы техники, не считая беспилотников.

Силы ОСУВ уничтожили два склада боеприпасов противника, а также нейтрализовали и уничтожили 161 дрон.