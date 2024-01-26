Зухвало й професійно: ССО показали, як зайшли з тилу в опорний пункт ворога
П'ятниця, 26 січня 2024, 12:35
Оператори 8-го окремого полку Сил спецоперацій ЗСУ здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку.
Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою ССО
Дослівно: "Спойлер: трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО".
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Деталі: Зазначається, що бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу.
Вказано, що спецпризначенці зачистили опорний пункт, а двох військовослужбовців противника взяли в полон.
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