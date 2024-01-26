Дерзко и профессионально: ССО показали, как зашли с тыла в опорный пункт врага
Пятница, 26 января 2024, 12:35
Операторы 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении.
Источник: видео, обнародованное пресс-службой ССО
Дословно: "Спойлер: трехминутное видео даст полное понимание о дерзости и профессионализме операторов ССО".
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Детали: Отмечается, что боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая - подошла вплотную к противнику с тыла.
Указано, что спецназовцы зачистили опорный пункт, а двух военнослужащих противника взяли в плен.
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