Дерзко и профессионально: ССО показали, как зашли с тыла в опорный пункт врага

Операторы 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении.

Источник: видео, обнародованное пресс-службой ССО

Дословно: "Спойлер: трехминутное видео даст полное понимание о дерзости и профессионализме операторов ССО".

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Детали: Отмечается, что боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая - подошла вплотную к противнику с тыла.

Указано, что спецназовцы зачистили опорный пункт, а двух военнослужащих противника взяли в плен.