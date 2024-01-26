Частина військовозобов’язаних, які виїхали з України через систему "Шлях", не повернулись − розслідування УП

Низка громадських організацій та благодійних фондів, серед яких ГО, заснована нардепом від "Слуги народу" та фонд ексзаступника голови Волинської адміністрації, за два роки повномасштабної війни внесли до системи "Шлях" кілька тисяч військовозобов’язаних чоловіків, частина з яких так і не повернулася додому.

Джерело: розслідування "Української правди": "Шлях" слуги народу. УП отримала список утікачів з країни

Пряма мова журналіста Михайла Ткача: "У розпорядженні редакції опинився список військовозобов'язаних які залишили країну у 2023 році за сприяння Волинської обласної адміністрації через систему Шлях. Це майже 900 людей. На другому році повномасштабної війни. Лише в одній області.

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Ця інформація дає можливість зрозуміти не лише кількість втікачів, а й хто саме залишив країну. Але найцікавіше у всій цій історії − які благодійні фонди та громадські організації їм в цьому допомогли".

Деталі: Серед фондів та організацій, які допомагали військовозобов’язаним виїхати з країни, "Добра справа", "Подих Милосердя", "Разом у Майбутнє", "Віримо в Україну", "Відчуй тепло", "Велике Серце України", "Незламність і Відвага", "Серця Патріотів", "Промінь надії" фонд з промовистою назвою "Повернусь додому", за допомогою якого у минулому році дехто додому так і не повернувся.

Одна з організацій, через яку протягом року до системи "Шлях" потрапило понад тисяча військовозобов'язаних, має назву ГО "Волинський актив молоді". Одним із її засновників, за даними YouControl, є народний депутат від партії "Слуга Народу" Валерій Стернійчук.

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Два інших засновники організації − помічники депутата Стернійчука на громадських засадах: заступник керівника і керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лев та депутат Луцької міської ради також від партії "Слуга народу" Андрій Костенко.

Саме "Волинський актив молоді", за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, вносив до системи "Шлях" помічників народного депутата Стернійчука і навіть тричі самого народного депутата.

За допомогою джерел у правоохоронних органах "Українській правді" вдалося підтвердити, що щонайменше 18 військовозобов'язаних у 2023 році виїхали за кордон завдяки ГО "Волинський актив молоді" і не повернулись. Наймолодшому з них 25 років, а найстаршому − 47.

За даними співрозмовників УП у правоохоронних органах, за допомогою цієї ГО, пов'язаної зі "слугою народу" військовозобов'язані втікали і у 2022 році.

Сам Стернійчук у коментарі УП заявив, що давно − ще до моменту обрання нардепом − не має стосунку до цієї організації, чому ці дані не відображені у YouControl, він не знає.

Нардеп також повідомив, що коли на початку минулого року розгорівся скандал щодо цієї ГО, то він нібито сам "усно звернувся до Служби (безпеки України), щоб розібралися з ситуацією довкола цієї організації, де колись був організатором", і нібито з того часу у цій справі ведуться слідчі дії.

Пряма мова Стернійчука: "Якщо хтось є причетний до якогось гріха чи неправомірних дій, то я обов’язково буду контролювати, щоб цю справу довести до кінця. Я знаю, що зараз триває слідство. Можу поцікавитися (скільки людей не вернулося − ред.), бо я періодично це роблю, але те що мені можуть, те говорять".

Друга гучна волинська історія довкола посадовців та військовозобов'язаних втікачів розгортається просто зараз.

Мова йде про Юрія Гупала, якого після початку повномасштабного вторгнення призначили заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, і який також має є благодійний фонд під назвою "Віримо в Україну".

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, "Віримо в Україну" за два роки повномасштабної війни вніс до системи "Шлях" понад 1,5 тисячі чоловіків.

Ті ж саме джерела повідомили, що 10 січня цього року у заступника голови Волинської ОДА Гупала та кількох наближених осіб (зокрема у керівника благодійного фонду Гупала Шваліковського) провели обшуки.

За наявною інформацією, Гупало разом зі спільниками − мешканцями Київської області − міг організували схему із протиправного переправлення за кордон осіб призовного віку, які мають значне матеріальне становище, шляхом внесення до системи "Шлях".

У відповідній схемі на Гупала могло бути покладено обов’язок лобіювання та подальше вирішення питання щодо оформлення відповідного пакету документів через органи Волинської ОВА.

Вартість втечі становила близько $7 тисяч за особу.

Вже 12 січня цього року, за інформацією джерел серед правоохоронців, Гупало написав заяву на звільнення з займаної посади. Але жодної публічної інформації про арешти чи інші будь-які слідчі дії за майже два тижні нема.

Редакції УП вдалося вивчити осіб, яких фонд Гупала вносив до системи "Шлях". Серед волонтерів, які неодноразово залишали країну за допомогою саме волинського благодійного фонду, багато відомих київських прізвищ.

Наприклад, колишній керівник державного банку Євген Мецгер, який 2 роки тому разом зі своїми підлеглими скоїли напад на знімальну групу проекту "Схеми".

За інформацією джерел УП, лише протягом 2022 року волинський фонд "Віримо в Україну" 5 разів вносив Мецгера до системи "Шлях".

За допомогою фонду за кордон їздять футболісти "Динамо Київ", включно з Олександром Шовковським, син відомого регіонала Валентина Ландика, айтішники, кухарі, бізнесмени, колишні митники, прокурори та судді. І навіть колишній помічник Андрія Єрмака керівника офісу президента Володимира Зеленського продюсер Сергій Перман. Його тричі вносили у систему "Шлях" − двічі у 2022 році і один раз у 2023-му − саме через БФ "Вірю в Україну", який зареєстрований у Луцьку.

Окремої уваги заслуговують брати-волонтери Вацак Станіслав та Вацак Владислав, 2002-го та 1995-го років народження, які є синами нардепа Геннадія Вацака. За волонтерською системою "Шлях" вони виїжджали на "Бентлі" та "Ламборгіні".

Нещодавно УП вже розповідала що депутат Вацак придбав у 2023 році "Роллс Ройс" вартістю близько 600 тисяч доларів та приїжджає на цій одній з найдорожчих у світі автівок на роботу до урядового кварталу.

Журналісти намагалися отримати коментарі Юрія Гупала, але на дзвінки та повідомлення він не відповів.

Пряма мова журналіста Ткача: "У нас немає можливості перевірити через відповідні бази майже 900 втікачів зі списку, який опинився у розпорядженні нашої редакції. Принаймні поки що.

Але така можливість є в обласних військових адміністрацій та правоохоронних органів, які цілком очевидно, мають бути зацікавлені у встановлені всіх втікачів і оприлюдненні цієї суспільно важливої інформації".