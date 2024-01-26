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"Шлях" слуги народу. УП отримала список утікачів з країни

Михайло ТкачП'ятниця, 26 січня 2024, 05:30

Недостатня кількість чоловіків, придатних до військової служби, наразі становить одну з головних загроз обороноздатності країни. 

Дарма що вже за місяць розпочнеться третій рік повномасштабного вторгнення Росії, офіційної інформації про те, скільки саме чоловіків втекли з України після оголошення загальної мобілізації, й досі немає. Принаймні публічно. Або хоча б інформації про тих чоловіків, які втекли завдяки волонтерській системі "Шлях". Як немає й досі розуміння – хто їм допоміг у цьому.

Очевидно, що питання виїзду з країни не вирішується без офіційних осіб – їх ще називають можновладцями. Очевидно, що можновладці мають ухвалювати рішення в інтересах країни, яку й досі може окупувати РФ. 

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І також вже цілком очевидно, що можновладці причетні до того, що брак чоловіків сьогодні становить одну з головних загроз обороноздатності країни. 

У розпорядженні нашої редакції опинився список військовозобов'язаних, які залишили країну в 2023 році за сприяння Волинської обласної адміністрації через систему "Шлях". 

Йдеться про майже 900 осіб. На другому році повномасштабної війни. І це лише в одній області. 

Ця інформація дає можливість зрозуміти не тільки кількість утікачів, а й хто саме залишив країну. Але найцікавіше в усій цій історії – які благодійні фонди та громадські організації їм у цьому допомогли. 

Докладніше – в матеріалі. 

Михайло Ткач 

Теми: війнакордон
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