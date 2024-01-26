Часть военнообязанных, которые выехали из Украины через систему "Шлях", не вернулись − расследование УП

Ряд общественных организаций и благотворительных фондов, среди которых ОО, основанная нардепом от "Слуги народа" и фонд экс-заместителя главы Волынской администрации, за два года полномасштабной войны внесли в систему "Шлях" несколько тысяч военнообязанных мужчин, часть из которых так и не вернулась домой.

Источник: расследование "Украинской правды": "Путь" слуги народа. УП получила список беглецов из страны

Прямая речь журналиста Михаила Ткача: "В распоряжении редакции оказался список военнообязанных, которые покинули страну в 2023 году при содействии Волынской областной администрации через систему "Шлях". Это почти 900 человек. На втором году полномасштабной войны. Только в одной области.

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Эта информация дает возможность понять не только количество беглецов, но и кто именно покинул страну. Но самое интересное во всей этой истории − какие благотворительные фонды и общественные организации им в этом помогли".

Детали: Среди фондов и организаций, которые помогали военнообязанным выехать из страны, "Доброе дело", "Дыхание Милосердия", "Вместе в Будущее", "Верим в Украину", "Почувствуй тепло", "Большое Сердце Украины", "Несокрушимость и Отвага", "Сердца Патриотов", "Луч надежды" фонд с красноречивым названием "Вернусь домой", с помощью которого в прошлом году некоторые домой так и не вернулись.

Одна из организаций, через которую в течение года в систему "Шлях" попало более тысячи военнообязанных, называется ОО "Волынский актив молодежи". Одним из ее учредителей, по данным YouControl, является народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Стернийчук.

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Два других учредители организации − помощники депутата Стернийчука на общественных началах: заместитель руководителя и управляющий делами Луцкого районного совета Андрей Лев и депутат Луцкого городского совета также от партии "Слуга народа" Андрей Костенко.

Именно "Волынский актив молодежи", по информации источников УП в правоохранительных органах, вносил в систему "Шлях" помощников народного депутата Стернийчука и даже трижды самого народного депутата.

С помощью источников в правоохранительных органах "Украинской правде" удалось подтвердить, что по меньшей мере 18 военнообязанных в 2023 году выехали за границу благодаря ОО "Волынский актив молодежи" и не вернулись. Самому младшему из них 25 лет, а самому старшему − 47.

По данным собеседников УП в правоохранительных органах, с помощью этой ОО, связанной со "слугой народа" военнообязанные бежали и в 2022 году.

Сам Стернийчук в комментарии УП заявил, что давно − еще до момента избрания нардепом − не имеет отношения к этой организации, почему эти данные не отражены в YouControl, он не знает.

Нардеп также сообщил, что когда в начале прошлого года разгорелся скандал относительно этой ОО, то он якобы сам "устно обратился в Службу (безопасности Украины), чтобы разобрались с ситуацией вокруг этой организации, где когда-то был организатором", и якобы с тех пор по этому делу ведутся следственные действия.

Прямая речь Стернийчука: "Если кто-то причастен к какому-то греху или неправомерным действиям, то я обязательно буду контролировать, чтобы это дело довести до конца. Я знаю, что сейчас идет следствие. Могу поинтересоваться (сколько людей не вернулось − ред.), потому что я периодически это делаю, но то что мне могут, то говорят".

Вторая громкая волынская история вокруг чиновников и военнообязанных беглецов разворачивается прямо сейчас.

Речь идет о Юрии Гупало, которого после начала полномасштабного вторжения назначили заместителем главы Волынской областной государственной администрации, и который также имеет благотворительный фонд под названием "Верим в Украину".

По информации источников УП в правоохранительных органах, "Верим в Украину" за два года полномасштабной войны внес в систему "Шлях" более 1,5 тысячи человек.

Те же источники сообщили, что 10 января этого года у замглавы Волынской ОГА Гупало и нескольких приближенных лиц (в частности у руководителя благотворительного фонда Гупало Шваликовского) провели обыски.

По имеющейся информации, Гупало вместе с сообщниками − жителями Киевской области − мог организовать схему по противоправной переправке за границу лиц призывного возраста, которые имеют значительное материальное положение, путем внесения в систему "Шлях".

В соответствующей схеме на Гупало могла быть возложена обязанность лоббирования и дальнейшего решения вопроса по оформлению соответствующего пакета документов через органы Волынской ОВА.

Стоимость побега составляла около $7 тысяч за человека.

Уже 12 января этого года, по информации источников среди правоохранителей, Гупало написал заявление на увольнение с занимаемой должности. Но никакой публичной информации об арестах или других каких-либо следственных действиях за почти две недели нет.

Редакции УП удалось изучить лиц, которых фонд Гупало вносил в систему "Шлях". Среди волонтеров, которые неоднократно покидали страну с помощью именно волынского благотворительного фонда много известных киевских фамилий.

Например, бывший руководитель государственного банка Евгений Мецгер, который 2 года назад вместе со своими подчиненными совершили нападение на съемочную группу проекта "Схемы".

По информации источников УП, только в течение 2022 года волынский фонд "Верим в Украину" 5 раз вносил Мецгера в систему "Шлях".

С помощью фонда за границу ездят футболисты "Динамо Киев", включая Александра Шовковского, сын известного регионала Валентина Ландика, айтишники, повара, бизнесмены, бывшие таможенники, прокуроры и судьи. И даже бывший помощник Андрея Ермака руководителя офиса президента Владимира Зеленского продюсер Сергей Перман. Его трижды вносили в систему "Шлях" − дважды в 2022 году и один раз в 2023-м − именно через БФ "Верю в Украину", который зарегистрирован в Луцке.

Отдельного внимания заслуживают братья-волонтеры Вацак Станислав и Вацак Владислав, 2002-го и 1995-го годов рождения, которые являются сыновьями нардепа Геннадия Вацака. По волонтерской системе "Шлях" они выезжали на "Бентли" и "Ламборгини".

Недавно УП уже рассказывала, что депутат Вацак приобрел в 2023 году "Роллс Ройс" стоимостью около 600 тысяч долларов и приезжает на этой одной из самых дорогих в мире машин на работу в правительственный квартал.

Журналисты пытались получить комментарии Юрия Гупало, но на звонки и сообщения он не ответил.

Прямая речь журналиста Ткача: "У нас нет возможности проверить через соответствующие базы почти 900 беглецов из списка, который оказался в распоряжении нашей редакции. По крайней мере, пока что.

Но такая возможность есть у областных военных администраций и правоохранительных органов, которые вполне очевидно, должны быть заинтересованы в установлении всех беглецов и обнародовании этой общественно важной информации".