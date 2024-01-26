Авто волонтера в Часовому Яру атакував дрон, знімальна група УП вціліла
Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії "Проліска" від Агенції ООН по біженцях Євгена Ткачова, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.
Джерело: журналісти "Української правди", які знімали видачу гуманітарної допомоги
Деталі: Російський FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарки та вибило скло в автомобілі.
Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти УП.
Російський FPV-дрон поцілив в авто працівника гуманітарної місії «Проліска» Євгена Ткачова, який видавав допомогу в Часовому Яру.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2024
Це сталося на очах журналістів УП.
Відео надане УП. pic.twitter.com/oUOsq5QnzK
Жителька Часового Яру на ім‘я Тамара, яка саме отримувала допомогу, стояла найближче до машини, але не отримала пошкоджень.
Імовірно, заряд FPV-дрона був кумулятивним, тобто не ніс осколків, що врятувало волонтера, журналістів УП і цивільну жінку.
Дрон спершу пройшов над машиною, потім розвернувся і за кілька секунд завдав удару.
Тамара – одна з трьох жителів Часового Яру, яка залишається жити на мікрорайоні "Східний" або "Канал", який відокремлений від основної частини Часового Яра каналом "Сіверський Донець-Донбас". Цей район суттєво побитий російською артилерією.
За даними карти DeepState, відстань від мікрорайону Схід Часового Яру до російських позицій складає близько 3 кілометрів.
Фото й відео з місця подій "Української правди"