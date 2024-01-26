Авто волонтера в Часовому Яру атакував дрон, знімальна група УП вціліла

У Часовому Яру в авто волонтера "Проліска" влучив дрон, фото Дмитра Ларіна для "Української правди"

Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії "Проліска" від Агенції ООН по біженцях Євгена Ткачова, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.

Джерело: журналісти "Української правди", які знімали видачу гуманітарної допомоги

Деталі: Російський FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарки та вибило скло в автомобілі.

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Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти УП.

Російський FPV-дрон поцілив в авто працівника гуманітарної місії «Проліска» Євгена Ткачова, який видавав допомогу в Часовому Яру.

Це сталося на очах журналістів УП.



Відео надане УП. pic.twitter.com/oUOsq5QnzK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2024

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Жителька Часового Яру на ім‘я Тамара, яка саме отримувала допомогу, стояла найближче до машини, але не отримала пошкоджень.

Імовірно, заряд FPV-дрона був кумулятивним, тобто не ніс осколків, що врятувало волонтера, журналістів УП і цивільну жінку.

Дрон спершу пройшов над машиною, потім розвернувся і за кілька секунд завдав удару.

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска" Фото Дмитра Ларіна, УП

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска" Фото Дмитра Ларіна, УП

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска" Фото Дмитра Ларіна, УП

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска" Фото Дмитра Ларіна, УП

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска" Фото Дмитра Ларіна, УП

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска" Фото Дмитра Ларіна, УП

Знімальна група УП стала свідком атаки дрона на машину волонтера в Часвому Яру Фото Дмитра Ларіна, "Українська правда"

Тамара – одна з трьох жителів Часового Яру, яка залишається жити на мікрорайоні "Східний" або "Канал", який відокремлений від основної частини Часового Яра каналом "Сіверський Донець-Донбас". Цей район суттєво побитий російською артилерією.

У Часовому Яру FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії "Проліска", ледь нее зачпив місцеву жительку Фото Дмитра Ларіна, УП

Волонтер у Часовому Яру попри атаки дбає не лише про людей... Фото Дмитра Ларіна, УП

За даними карти DeepState, відстань від мікрорайону Схід Часового Яру до російських позицій складає близько 3 кілометрів.



Фото й відео з місця подій "Української правди"