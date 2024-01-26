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Авто волонтера в Часовому Яру атакував дрон, знімальна група УП вціліла

Ольга Кириленко, Олена РощінаП'ятниця, 26 січня 2024, 13:59
Авто волонтера в Часовому Яру атакував дрон, знімальна група УП вціліла
У Часовому Яру в авто волонтера "Проліска" влучив дрон, фото Дмитра Ларіна для "Української правди"

Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії "Проліска" від Агенції ООН по біженцях Євгена Ткачова, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині. 

Джерело: журналісти "Української правди", які знімали видачу гуманітарної допомоги 

Деталі: Російський FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарки та вибило скло в автомобілі.

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Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти УП.

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Жителька Часового Яру на ім‘я Тамара, яка саме отримувала допомогу, стояла найближче до машини, але не отримала пошкоджень.

Імовірно, заряд FPV-дрона був кумулятивним, тобто не ніс осколків, що врятувало волонтера, журналістів УП і цивільну жінку.

Дрон спершу пройшов над машиною, потім розвернувся і за кілька секунд завдав удару.

У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска"
Фото Дмитра Ларіна, УП
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска"
Фото Дмитра Ларіна, УП
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска"
Фото Дмитра Ларіна, УП
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска"
Фото Дмитра Ларіна, УП
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска"
Фото Дмитра Ларіна, УП
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон влучив в авто волонтера гуманітарної місії "Проліска"
Фото Дмитра Ларіна, УП
Знімальна група УП стала свідком атаки дрона на машину волонтера в Часвому Яру
Знімальна група УП стала свідком атаки дрона на машину волонтера в Часвому Яру
Фото Дмитра Ларіна, "Українська правда"

Тамара – одна з трьох жителів Часового Яру, яка залишається жити на мікрорайоні "Східний" або "Канал", який відокремлений від основної частини Часового Яра каналом "Сіверський Донець-Донбас". Цей район суттєво побитий російською артилерією.

У Часовому Яру FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії
У Часовому Яру FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії "Проліска", ледь нее зачпив місцеву жительку
Фото Дмитра Ларіна, УП
Волонтер у Часовому Яру попри атаки дбає не лише про людей...
Волонтер у Часовому Яру попри атаки дбає не лише про людей...
Фото Дмитра Ларіна, УП

За даними карти DeepState, відстань від мікрорайону Схід Часового Яру до російських позицій складає близько 3 кілометрів.

Фото й відео з місця подій "Української правди"

Теми: Донецька областьбезпілотники
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