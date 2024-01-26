Авто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела
Российский FPV-дрон попал в автомобиль работника гуманитарной миссии "Пролиска" от Агентства ООН по беженцам Евгения Ткачева, когда он выдавал гуманитарную помощь в Часовом Яру в Донецкой области.
Источник: журналисты "Украинской правды", которые снимали выдачу гуманитарной помощи
Детали: Российский FPV-дрон попал в авто волонтера, которое имело четкие голубые отметки гуманитарной миссии на капоте и крыше. Взрывом разбило багажник, уничтожило часть гуманитарки и выбило стекло в автомобиле.
Сам волонтер успел спрятаться, как и журналисты УП.
Російський FPV-дрон поцілив в авто працівника гуманітарної місії «Проліска» Євгена Ткачова, який видавав допомогу в Часовому Яру.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2024
Це сталося на очах журналістів УП.
Відео надане УП. pic.twitter.com/oUOsq5QnzK
Жительница Часового Яра по имени Тамара, которая как раз получала помощь, стояла ближе всего к машине, но не получила повреждений.
Предположительно, заряд FPV-дрона был кумулятивным, то есть не нес осколков, что спасло волонтера, журналистов УП и гражданскую женщину.
Дрон сперва прошел над машиной, потом развернулся и через несколько секунд нанес удар.
Тамара – одна из трех жителей Часового Яра, которая остается жить на микрорайоне "Восточный" или "Канал", который отделен от основной части Часового Яра каналом "Северский Донец-Донбасс". Этот район существенно побит российской артиллерией.
По данным карты DeepState, расстояние от микрорайона Восток Часового Яра до российских позиций составляет порядка 3 километров.
Фото и видео с места событий "Украинской правды"