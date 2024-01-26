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Авто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Ольга Кириленко, Елена РощинаПятница, 26 января 2024, 13:59
Авто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела
В Часовом Яру в авто волонтера "Пролиска" попал дрон, фото Дмитрия Ларина для "Украинской правды"

Российский FPV-дрон попал в автомобиль работника гуманитарной миссии "Пролиска" от Агентства ООН по беженцам Евгения Ткачева, когда он выдавал гуманитарную помощь в Часовом Яру в Донецкой области. 

Источник: журналисты "Украинской правды", которые снимали выдачу гуманитарной помощи 

Детали: Российский FPV-дрон попал в авто волонтера, которое имело четкие голубые отметки гуманитарной миссии на капоте и крыше. Взрывом разбило багажник, уничтожило часть гуманитарки и выбило стекло в автомобиле.

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Сам волонтер успел спрятаться, как и журналисты УП.

ВИДЕО ДНЯ

Жительница Часового Яра по имени Тамара, которая как раз получала помощь, стояла ближе всего к машине, но не получила повреждений.

Предположительно, заряд FPV-дрона был кумулятивным, то есть не нес осколков, что спасло волонтера, журналистов УП и гражданскую женщину.

Дрон сперва прошел над машиной, потом развернулся и через несколько секунд нанес удар.

В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии от ООН
Фото Дмитрия Ларина, УП
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии "Пролиска"
Фото Дмитрия Ларина, УП
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии "Пролиска"
Фото Дмитрия Ларина, УП
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии "Пролиска"
Фото Дмитрия Ларина, УП
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии "Пролиска"
Фото Дмитрия Ларина, УП
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии "Пролиска"
Фото Дмитрия Ларина, УП
В Часовом Яру FPV-дрон попал в авто волонтера гуманитарной миссии
Съемочная группа УП стала свидетелем атаки дрона на машину волонтера в Часовом Яру
Фото Дмитрия Ларина, "Украинская правда"

Тамара – одна из трех жителей Часового Яра, которая остается жить на микрорайоне "Восточный" или "Канал", который отделен от основной части Часового Яра каналом "Северский Донец-Донбасс". Этот район существенно побит российской артиллерией.

В Часовом Яру FPV-дрон попал в автомобиль работника гуманитарной миссии
В Часовом Яру FPV-дрон попал в автомобиль работника гуманитарной миссии "Пролиска", едва не задел местную жительницу
Фото Дмитрия Ларина, УП
Волонтер в Часовом Яру несмотря на атаки заботится не только о людях...
Волонтер в Часовом Яру несмотря на атаки заботится не только о людях...
Фото Дмитрия Ларина, УП

По данным карты DeepState, расстояние от микрорайона Восток Часового Яра до российских позиций составляет порядка 3 километров.

Фото и видео с места событий "Украинской правды"

Темы: Донецкая областьбеспилотники
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