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В Україну повернули тіла 77 полеглих оборонців

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 січня 2024, 14:27
В Україну повернули тіла 77 полеглих оборонців
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

26 січня в Україну вдалося повернути тіла та останки 77 полеглих захисників. Надалі їх передадуть судмедекспертам для встановлення осіб загиблих.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 оборонців України".

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Деталі: Повідомляється, що робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.

Надалі ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Полеглих оборонців повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

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Окрему вдячність координаційний штаб висловив міжнародному комітету Червоного хреста.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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