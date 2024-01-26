В Украину вернули тела 77 павших защитников

фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

26 января в Украину удалось вернуть тела и останки 77 павших защитников. В дальнейшем их передадут судмедэкспертам для установления личностей погибших.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины".

Реклама:

Детали: Сообщается, что работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время.

В дальнейшем ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.

Павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с объединенным центром при СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС в Сумской области, ГПСУ, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Отдельную благодарность координационный штаб выразил международному комитету Красного креста.