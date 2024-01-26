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Зеленський провів Ставку: фронт, снаряди, дрони, захист від повітряного терору РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 15:22
Зеленський провів Ставку: фронт, снаряди, дрони, захист від повітряного терору РФ
Зеленський. фото ОП

У п’ятницю 26 січня президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій ішлося про ситуацію на фронті питання виробництва та поставок боєприпасів і дронів.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Провів Ставку.

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Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування".

Деталі: Також Зеленський повідомляє, що заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Глава держави каже, що доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.

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Теми: ставкаЗеленськийвійна
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