Зеленський провів Ставку: фронт, снаряди, дрони, захист від повітряного терору РФ

У п’ятницю 26 січня президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій ішлося про ситуацію на фронті питання виробництва та поставок боєприпасів і дронів.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Провів Ставку.

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Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших.

Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування".

Деталі: Також Зеленський повідомляє, що заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Глава держави каже, що доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.