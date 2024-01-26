Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ

В пятницу 26 января президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой речь шла о ситуации на фронте, вопросах производства и поставок боеприпасов и дронов.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Провел Ставку.

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Еще один фокус внимания - снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения".

Детали: Также Зеленский сообщает, что заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Глава государства говорит, что поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха.