Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ

Валентина РоманенкоПятница, 26 января 2024, 15:22
Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ
Зеленский. фото ОП

В пятницу 26 января президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой речь шла о ситуации на фронте, вопросах производства и поставок боеприпасов и дронов.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Провел Ставку.

Реклама:

Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других.

Еще один фокус внимания - снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения".

Детали: Также Зеленский сообщает, что заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора. Глава государства говорит, что поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ставкаЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

ставка
Зеленский провел селектор, доложили о ликвидации последствий российских ударов
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Встреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: