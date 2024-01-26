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Новий випуск "УП. Чат": справа Мазепи, влада VS бізнес, війна і економіка

"Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 15:56
Новий випуск УП. Чат: справа Мазепи, влада VS бізнес, війна і економіка
фото УП

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП і запрошені гості обговорили:

  • Чи є в Україні тиск на бізнес під час війни?
  • Чи достатньо держава підтримує українських розробників військової техніки та військового обладнання? 
  • Чи зробило військово-політичне керівництво висновки зі скандалу про "яйця по 17"?

В розмові взяли участь командир підрозділу "Тerra" 3 ОШб Микола Волохов ("Абдула"), редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков та журналістка "Української правди" Софія Середа. 

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Теми: війнабізнесмедіаЗМІ
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