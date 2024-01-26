Новий випуск "УП. Чат": справа Мазепи, влада VS бізнес, війна і економіка
П'ятниця, 26 січня 2024, 15:56
У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП і запрошені гості обговорили:
- Чи є в Україні тиск на бізнес під час війни?
- Чи достатньо держава підтримує українських розробників військової техніки та військового обладнання?
- Чи зробило військово-політичне керівництво висновки зі скандалу про "яйця по 17"?
В розмові взяли участь командир підрозділу "Тerra" 3 ОШб Микола Волохов ("Абдула"), редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков та журналістка "Української правди" Софія Середа.
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