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Новый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика

"Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 15:56
Новый выпуск УП. Чат: дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
фото УП

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и приглашенные гости обсудили:

  • Есть ли в Украине давление на бизнес во время войны?
  • Достаточно ли государство поддерживает украинских разработчиков военной техники и военного оборудования?
  • Сделало ли военно-политическое руководство выводы из скандала о "яйцах по 17"?

В разговоре приняли участие командир подразделения "Тerra" 3 ОШб Николай Волохов ("Абдула"), редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов, главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков и журналистка "Украинской правды" София Середа.

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Темы: войнабизнесмедиаСМИ
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