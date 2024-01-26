Новый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
Пятница, 26 января 2024, 15:56
В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и приглашенные гости обсудили:
- Есть ли в Украине давление на бизнес во время войны?
- Достаточно ли государство поддерживает украинских разработчиков военной техники и военного оборудования?
- Сделало ли военно-политическое руководство выводы из скандала о "яйцах по 17"?
В разговоре приняли участие командир подразделения "Тerra" 3 ОШб Николай Волохов ("Абдула"), редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов, главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков и журналистка "Украинской правды" София Середа.
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