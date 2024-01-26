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Росіяни накрили вогнем Новогродівку та Красногорівку: убили жінку й поранили дитину

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 16:14
Росіяни накрили вогнем Новогродівку та Красногорівку: убили жінку й поранили дитину
фото прокуратури

На Донеччині російські окупаційні війська накрили Новогродівку та Красногорівку ракетним та артилерійським вогнем: вбили жінку й поранили дитину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що вночі 26 січня армія РФ обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку. Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяру, медики йому призначили амбулаторне лікування.

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Крім того в населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі.

 

Також близько 13:00 ворог атакував місто Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Перебуваючи неподалік власного помешкання, отримала травми, не сумісні з життям, місцева мешканка 60 років.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Теми: Донецька областьвійна
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