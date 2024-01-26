Россияне накрыли огнем Новогродовку и Красногоровку: убили женщину и ранили ребенка

На Донетчине российские оккупационные войска накрыли Новогродовку и Красногоровку ракетным и артиллерийским огнем: убили женщину и ранили ребенка.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что ночью 26 января армия РФ обстреляла двумя ракетами С-300 Новогродовку. Ранения получил 11-летний мальчик, который спал в своей комнате. Его родители сразу же обратились в больницу, где ребенку диагностировали резаную рану ноги. Оказав необходимую помощь школьнику, медики ему назначили амбулаторное лечение.

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Кроме того, в населенном пункте повреждены 10 частных домовладений, 2 двухэтажных жилых дома, магазин, 3 гаража и гражданские автомобили.

Также около 13:00 враг атаковал город Красногоровку, вероятно, из ствольной артиллерии. Находясь недалеко от собственного дома, получила травмы, не совместимые с жизнью, местная жительница 60 лет.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.