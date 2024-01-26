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Шмигаль: Попередньо всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 16:20
Шмигаль: Попередньо всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що попередньо всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на €50 млрд Ukraine Facility та очікує, що 1 на затвердження програми вже 1 лютого.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму".

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Деталі: Таким чином, прем'єр очікує, що цього року ЄС зможе надати Україні фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Крім того, за його словами, адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки. "Очікуємо на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", – підкреслив Шмигаль.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Угорщина досі офіційно не заявляла, що змінила свою опозицію щодо програми підтримки України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки
  • Між тим напередодні агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.
  • А видання Politico у п’ятницю написало, що лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу у Раді Євросоюзу, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан блокуватиме схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

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Теми: Шмигаль ЄСдопомога Україні
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