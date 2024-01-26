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Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 16:20
Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предварительно все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырехлетнюю программу для Украины на €50 млрд Ukraine Facility и ожидает, что 1 на утверждение программы уже 1 февраля.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "1 февраля мы ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу".

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Детали: Таким образом, премьер ожидает, что в этом году ЕС сможет предоставить Украине финансовую помощь примерно на уровне 2023 года.

Кроме того, по его словам, администрация президента США Джозефа Байдена намерена предоставить Украине в этом году $11,8 млрд бюджетной поддержки. "Ожидаем положительного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", – подчеркнул Шмыгаль.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Венгрия до сих пор официально не заявляла, что изменила свою оппозицию программе поддержки Украины Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года
  • Между тем накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.
  • А издание Politico в пятницу сообщило, что лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза, если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

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Темы: ШмыгальЕСпомощь Украине
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