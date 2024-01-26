Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі затримали підозрюваного, який поцілив у будинок з РПГ – поліція

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 17:05
У Кривому Розі затримали підозрюваного, який поцілив у будинок з РПГ – поліція
фото поліції

Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного, який імовірно поцілив у будинок із РПГ.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Повідомляється, що криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу.

Реклама:

Службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

 

Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити місце перебування стрільця та затримати його. Ним виявився 36-річний чоловік, раніше судимий за тяжкі злочини.

25 січня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в хуліганстві.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Що передувало: У четвер стало відомо, що в Кривому Розі невідомий зранку вистрелив із гранатомета по багатоповерховому будинку

Теми: Кривий Рігзброяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Кривий Ріг
У Кривому Розі невідомий вистрелив з гранатомета по будинку 
38 учасників криворізького наркосиндикату "Двадцятівські" постануть перед судом
Біля Кривого Рогу збили ракету
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: