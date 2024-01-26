У Кривому Розі затримали підозрюваного, який поцілив у будинок з РПГ – поліція

Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного, який імовірно поцілив у будинок із РПГ.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Повідомляється, що криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу.

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Службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити місце перебування стрільця та затримати його. Ним виявився 36-річний чоловік, раніше судимий за тяжкі злочини.

25 січня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в хуліганстві.

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У п'ятницю суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що передувало: У четвер стало відомо, що в Кривому Розі невідомий зранку вистрелив із гранатомета по багатоповерховому будинку.