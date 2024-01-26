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В Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция

Валентина РоманенкоПятница, 26 января 2024, 17:05
В Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция
фото полиции

Криворожские полицейские задержали подозреваемого, который предположительно стрелял по жилому дому из РПГ.

Источник: полиция Днепропетровщины

Детали: Сообщается, что криминалисты совместно с взрывотехниками с помощью технических средств криминалистической лаборатории осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили вероятное место выстрела.

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Служебная собака - немецкая овчарка Вайс по следам привела с улицы к соседнему дому, где подозреваемый оставил отстрелянный гранатомет.

 

В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение стрелка и задержать его. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, сообщает полиция.

25 января следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве.

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В пятницу суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Что предшествовало: В четверг стало известно, что в Кривом Роге неизвестный утром выстрелил из гранатомета по многоэтажному дому.

Темы: Кривой Рогоружиеполиция
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