В Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция
Криворожские полицейские задержали подозреваемого, который предположительно стрелял по жилому дому из РПГ.
Источник: полиция Днепропетровщины
Детали: Сообщается, что криминалисты совместно с взрывотехниками с помощью технических средств криминалистической лаборатории осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили вероятное место выстрела.
Служебная собака - немецкая овчарка Вайс по следам привела с улицы к соседнему дому, где подозреваемый оставил отстрелянный гранатомет.
В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение стрелка и задержать его. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, сообщает полиция.
25 января следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве.
В пятницу суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало: В четверг стало известно, что в Кривом Роге неизвестный утром выстрелил из гранатомета по многоэтажному дому.