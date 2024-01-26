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Путін заявив, що в Україні воює 600 тисяч росіян

Євген КізіловП'ятниця, 26 січня 2024, 17:42
Путін заявив, що в Україні воює 600 тисяч росіян
володимир путін. фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що угруповання російських військ в Україні налічує 617 тисяч осіб.

Джерело: Путін під час підбиття підсумків року в прямому ефірі, передає "Интерфакс"

Пряма мова: "Протяжність лінії зіткнення - понад 2 тис. км, у зоні бойових дій перебуває 617 тис. чоловік угруповання".

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Деталі: За інформацією російських пропагандистських видань, Путін також уже вкотре повторив, що доб'ється в Україні "реалізації поставлених завдань і цілей" і що Росія, вбиваючи мирних українців, намагається "припинити війну на Донбасі" і "захистити себе".

Теми: війнаПутінарміяРосія
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