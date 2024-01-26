Путин заявил, что в Украине воюет 600 тысяч россиян

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что группировка российских войск в Украине насчитывает 617 тысяч человек.

Источник: Путин во время подведения итогов года в прямом эфире, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Протяженность линии соприкосновения - свыше 2 тыс. км, в зоне боевых действий находится 617 тыс. человек группировка".

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Детали: По информации российских пропагандистских изданий, Путин также уже в который раз повторил, что добьется в Украине "реализации поставленных задач и целей" и что Россия, убивая мирных украинцев, пытается "прекратить войну на Донбассе" и "защитить себя".