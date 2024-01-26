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Україна й Данія обговорять спільне виробництво дронів - Кулеба

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 17:55
Україна й Данія обговорять спільне виробництво дронів - Кулеба
Кулеба і Расмуссен. Фото: МЗС України

Уряди України й Данії організують Форум оборонних індустрій, на якому особливо сфокусуються на спільних проєктах з виробництва БПЛА.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня обговорив з Кулебою проведення цього форуму.

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Голова українського МЗС сказав, що під час обговорення з Расмуссеном приділив увагу співробітництву в оборонній сфері та звернув увагу, що Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів.

"Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів", – додав він.

Раніше цього тижня стало відомо, що Данія надасть допомогу обсягом понад 12 мільйонів євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України.

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Нагадаємо: Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен приїхав в Україну й посеред ночі спускався в укриття через повітряну тривогу.

У Миколаєві він оголосив про відкриття данського консульства в цьому місті.

Теми: ДаніяУкраїнабезпілотникивиробництво
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