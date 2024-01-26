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Украина и Дания обсудят совместное производство дронов - Кулеба

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 17:55
Украина и Дания обсудят совместное производство дронов - Кулеба
Кулеба и Расмуссен. Фото: МЗС України

Правительства Украины и Дании организуют Форум оборонных индустрий, на котором особенно сфокусируются на совместных проектах по производству БПЛА.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Люкке Расмуссеном, сообщает "Европейская правда"

Детали: Расмуссен во время визита в Николаев 26 января обсудил с Кулебой проведение этого форума.

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Глава украинского МИД сказал, что при обсуждении с Расмуссеном уделил внимание сотрудничеству в оборонной сфере и обратил внимание, что Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов.

"Поэтому мы договорились, что Министерство иностранных дел совместно с Минобороны и привлечением Министерства стратегических отраслей промышленности организует украинско-датский Форум оборонных индустрий. Сделаем особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов", – добавил он.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дания окажет помощь объемом более 12 миллионов евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины.

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Напомним: Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен приехал в Украину и посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги.

В Николаеве он объявил об открытии датского консульства в этом городе.

Темы: ДанияУкраинабеспилотникипроизводство
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