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Україна й Данія домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 18:30
Україна й Данія домовились почати переговори про гарантії безпеки
Ларс Люкке Расмуссен. Фото: Getty Images

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен анонсував початок двосторонніх переговорів між Україною й Данією про так звані гарантії безпеки.

Джерело: Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня, чиї слова передає "Європейська правда"

Деталі: Расмуссен підкреслив, що Данія відчуває відповідальність "допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вторглись на її територію, і стати повноправним членом ЄС"

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"Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною", – додав він.

Голова данського МЗС зазначив, що також обговорив із українським колегою "конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією".

Кулеба своєю чергою говорив, що Київ і Копенгаген домовились провести форум оборонних індустрій і обговорити співпрацю у виробництві дронів.

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Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.

Теми: гарантії безпекиДаніяУкраїна
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