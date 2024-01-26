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Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 18:30
Украина и Дания договорились начать переговоры о гарантиях безопасности
Ларс Люкке Расмуссен. Фото: Getty Images

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен анонсировал начало двусторонних переговоров между Украиной и Данией о так называемых гарантиях безопасности.

Источник: Расмуссен во время визита в Николаев 26 января, чьи слова передает "Европейская правда"

Детали: Расмуссен подчеркнул, что Дания чувствует ответственность "помочь Украине полностью восстановить территориальную целостность, дать отпор российским войскам, которые вторглись на ее территорию, и стать полноправным членом ЕС"

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"Конечно, я это обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и мы согласились, что теперь начнем конкретные переговоры о наших обязательствах по безопасности. И надеюсь, что в скором будущем мы согласуем двустороннее соглашение между Данией и Украиной", – добавил он.

Глава датского МИД отметил, что также обсудил с украинским коллегой "конкретные пути, которыми Дания может помочь Украине восстановить контроль над всей ее территорией".

Кулеба в свою очередь говорил, что Киев и Копенгаген договорились провести форум оборонных индустрий и обсудить сотрудничество в производстве дронов.

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Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров. В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.

Темы: гарантии безопасностиДанияУкраина
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