Три мерії на Дніпропетровщині вирішили не перейменовувати міста в рамках дерусифікації

Міськради Синельникового, Першотравенська та Павлограда вирішили не перейменовувати міста в рамках Закону про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії".

Джерело: сайти міських рад Павлограда, Синельникового та Першотравенська; "Радіо Свобода"

Деталі: Проєкт рішення, в якому пропонувалося перейменувати місто Синельникове на місто Придніпровськ, серед депутатів міської ради не набрав необхідної кількості голосів.

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Депутати 26 січня вирішили подати звернення до Верховної Ради України про перенесення розгляд питання щодо перейменування міста на час після закінчення воєнного стану.

Вважається, що місто назване іменем намісника Катеринославського намісництва часів Російської імперії Івана Синельникова.

У січні в Синельниковому провели опитування жителів щодо нової назви. Голосували за п’ять варіантів: Залізничне, Ріднопіль, Січеслав, Любомир, Придніпровськ. Найбільше голосів набрала остання назва – за неї проголосували більш як третина людей.

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Одночасно до міськради надійшло 3141 звернення від громади з проханням залишити назву Синельникове.

Також 25 січня міськрада Першотравенська на сесії ухвалила рішення про збереження чинної назви.

Дослівно: "Міська рада доручила очільниці міста звернутися до голови Верховної Ради України з проханням не змінювати назву нашого міста, оскільки 1 травня – це Міжнародний день праці і воно відзначається у багатьох країнах світу, зокрема в Україні".

Деталі: 23 січня у міськраді Павлограда затвердили звернення до парламенту й уряду з проханням залишити місту стару назву, бо, на думку депутатів, підтверджень того, що воно назване на честь сина російської імператриці Катерини II Павла І немає.

Остаточні рішення щодо назви міст перерахованих міст має ухвалити Верховна Рада України.