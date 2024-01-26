Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации

Горсоветы Синельникова, Первомайского и Павлограда решили не переименовывать города в рамках Закона о запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Источник: сайты городских советов Павлограда, Синельникового и Первомайского; "Радио Свобода"

Детали: Проект решения, в котором предлагалось переименовать город Синельниково в город Приднепровск, среди депутатов городского совета не набрал необходимого количества голосов.

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Депутаты 26 января решили подать обращение в Верховную Раду Украины о перенесении на рассмотрение вопроса о переименовании города на время после окончания военного положения.

Считается, что город назван именем наместника Екатеринославского наместничества времен Российской империи Ивана Синельникова.

В январе в Синельниково провели опрос жителей по новому названию. Голосовали за пять вариантов: Железнодорожное, Риднополь, Сичеслав, Любомир, Приднепровск. Больше всего голосов набрало последнее название – за него проголосовали более трети человек.

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Одновременно в горсовет поступило 3141 обращение от общества с просьбой оставить название Синельниково.

Также 25 января горсовет Первомайский на сессии принял решение о сохранении действующего названия.

Дословно: "Городской совет поручил главе города обратиться к председателю Верховной Рады Украины с просьбой не менять название нашего города, поскольку 1 мая – это Международный день труда и отмечается во многих странах мира, в частности в Украине".

Детали: 23 января в горсовете Павлограда утвердили обращение в парламент и правительство с просьбой оставить городу старое название, потому что, по мнению депутатов, подтверждений тому, что он назван в честь сына российской императрицы Екатерины II Павла I, нет.

Окончательные решения по названию городов перечисленных городов должна быть принята Верховной Радой Украины.