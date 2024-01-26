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Російський удар по спорткомплексу в Києві: у лікарні помер важкоатлет

Євген КізіловП'ятниця, 26 січня 2024, 19:42
Російський удар по спорткомплексу в Києві: у лікарні помер важкоатлет

У лікарні помер постраждалий від ракетного удару, який росіяни 23 січня завдали по київському спорткомплексу "Укрзалізниці" - "Локомотив".

Джерело: ФК "Локомотив" у Facebook

Дослівно: "Трагічна звістка надійшла сьогодні  ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по Локомотиву 23 січня на жаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, у комі".

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Деталі: Знайомі Михайла кажуть, що він був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Михайло Донський разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.

 
Наслідки влучання російської ракети в спорткомплекс "Локомотив". Фото: "Укрзалізниця"

Що передувало: Внаслідок російського обстрілу зранку 23 січня уламками було пошкоджено спортивний комплекс "Локомотив" в Києві. Було відомо про одну поранену людину.

В УЗ кажуть, що щодня на "Локомотиві" тренується понад пів тисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона. На момент надзвичайної події дітей на території комплексу не було.

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Теми: ракетний ударжертвиКиївУкрзалізниця
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