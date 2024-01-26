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Российский удар по спорткомплексу в Киеве: в больнице умер тяжеловес

Евгений КизиловПятница, 26 января 2024, 19:42
Российский удар по спорткомплексу в Киеве: в больнице умер тяжеловес

В больнице скончался пострадавший от ракетного удара, который россияне 23 января нанесли по киевскому спорткомплексу "Укрзализныци" - "Локомотив".

Источник: ФК "Локомотив" в Facebook

Дословно: "Трагическое известие поступило сегодня вечером. В результате террористического российского ракетного удара по Локомотиву 23 января, к сожалению, погиб один из пострадавших, Михаил Донской, который находился в тяжелом состоянии, в коме".

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Детали: Знакомые Михаила говорят, что он был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Михаил Донской вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и ценителем футбола.

 
Последствия попадания российской ракеты в спорткомплекс "Локомотив". Фото: "Укрзализныця"

Что предшествовало: В результате российского обстрела утром 23 января обломками был поврежден спортивный комплекс "Локомотив" в Киеве. Было известно об одном раненом человеке.

В УЗ говорят, что ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона. На момент чрезвычайного происшествия детей на территории комплекса не было.

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Темы: ракетный ударжертвыКиевУкрзализныця
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