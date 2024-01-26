Україною рухалися російські "Шахеди", було чутно вибухи у Кропивницькому
Росіяни увечері 26 січня запустили ударні безпілотники з півдня України, вибухи було чутно у Кропивницькому.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, "Суспільне"
Дослівно: "Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога.
Групи БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області (курс північно-західний)"
Деталі: Станом на 20:28 повітряну тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
О 21:13 військові повідомили, що БпЛА в Кіровоградській області, змінили курс на північ.
Оновлено: О 21:30 повідомили, що групи БпЛА з Кіровоградщини заходять у Черкаську область (курс на північ).
О 22:05 Повітряні сили повідомили, що БпЛА в районі Кропивницького. Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Кропивницькому пролунали вибухи.
Пізніше військові написали, що інша група ударних БпЛА у Кіровоградській області курсом на Кременчук.
О 22:51 про загрозу ударних БпЛА повідомили у Полтавській області.
О 23:46 повідомили про відбій загрози "Шахедів" на Полтавщині і у всій Україні.