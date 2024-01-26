Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україною рухалися російські "Шахеди", було чутно вибухи у Кропивницькому

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 січня 2024, 21:50
Україною рухалися російські Шахеди, було чутно вибухи у Кропивницькому
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Росіяни увечері 26 січня запустили ударні безпілотники з півдня України, вибухи було чутно у Кропивницькому. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, "Суспільне"

Дослівно: "Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога.

Реклама:

Групи БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області (курс північно-західний)"

Деталі: Станом на 20:28 повітряну тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях. 

О 21:13 військові повідомили, що БпЛА в Кіровоградській області, змінили курс на північ.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 21:30 повідомили, що групи БпЛА з Кіровоградщини заходять у Черкаську область (курс на північ).

О 22:05 Повітряні сили повідомили, що БпЛА в районі Кропивницького. Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Кропивницькому пролунали вибухи. 

Пізніше військові написали, що інша група ударних БпЛА у Кіровоградській області курсом на Кременчук.

О 22:51 про загрозу ударних БпЛА повідомили у Полтавській області. 

О 23:46 повідомили про відбій загрози "Шахедів" на Полтавщині і у всій Україні.

Теми: безпілотникиШахедповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

безпілотники
Україна й Данія обговорять спільне виробництво дронів - Кулеба
Авто волонтера в Часовому Яру атакував дрон, знімальна група УП вціліла
Британія запроваджує заборону на польоти дронів біля в’язниць
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: