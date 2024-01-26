Україною рухалися російські "Шахеди", було чутно вибухи у Кропивницькому

Росіяни увечері 26 січня запустили ударні безпілотники з півдня України, вибухи було чутно у Кропивницькому.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram, "Суспільне"

Дослівно: "Загроза уданих БпЛА типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Групи БпЛА з Херсонщини через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області (курс північно-західний)"

Деталі: Станом на 20:28 повітряну тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

О 21:13 військові повідомили, що БпЛА в Кіровоградській області, змінили курс на північ.

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Оновлено: О 21:30 повідомили, що групи БпЛА з Кіровоградщини заходять у Черкаську область (курс на північ).

О 22:05 Повітряні сили повідомили, що БпЛА в районі Кропивницького. Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Кропивницькому пролунали вибухи.

Пізніше військові написали, що інша група ударних БпЛА у Кіровоградській області курсом на Кременчук.

О 22:51 про загрозу ударних БпЛА повідомили у Полтавській області.

О 23:46 повідомили про відбій загрози "Шахедів" на Полтавщині і у всій Україні.