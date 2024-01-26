Украиной двигались российские "Шахеды", были слышны взрывы в Кропивницком

Россияне вечером 26 января запустили ударные беспилотники с юга Украины, взрывы были слышны в Кропивницком.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, "Суспільне"

Дословно: "Угроза данных БпЛА типа "Shahed" в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Группы БпЛА из Херсона через Николаевщину в направлении Кировоградской области (курс северо-западный)"

Детали: По состоянию на 20.28 воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Запорожской областях.

В 21:13 военные сообщили, что БПЛА в Кировоградской области изменили курс на север.

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Обновлено: В 21:30 сообщили, что группы БПЛА из Кировоградщины заходят в Черкасскую область (курс на север).

В 22:05 Воздушные силы сообщили, что БПЛА в районе Кропивницкого. Корреспонденты "Общественного" сообщили, что в Кропивницком прогремели взрывы.

Позже военные написали, что другая группа ударных БПЛА в Кировоградской области курсом на Кременчуг.

В 22:51 об угрозе ударных БПЛА сообщили в Полтавской области.

В 23:46 сообщили об отбое угрозы "Шахедов" в Полтавской области и по всей Украине.