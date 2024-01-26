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Кулеба: Загроз зриву надання F-16 від Данії немає

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 22:26
Кулеба: Загроз зриву надання F-16 від Данії немає
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що немає загроз зриву програми щодо передачі Данією винищувачів F-16 Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу на спільній пресконференції зі своїм данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном у Миколаєві, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Деталі: "Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. Поки що немає загроз зриву цієї програми", – зазначив глава МЗС.

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За його словами, це означає, що Данія дотримується свого слова, і винищувачі F-16, які Копенгаген пообіцяв Києву першим, з'являться на озроєнні Україні.

Кулеба назвав крок щодо надання літаків F-16 Києву історичним та вказав, що "все йде за планом".

Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

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Раніше Норвегія завершила передання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

А наприкінці грудня перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і вирушила на навчання керуванню винищувачами F-16 у Данії.

Теми: Кулеба ДмитроДаніявинищувачі
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