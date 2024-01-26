Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 22:26
Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что нет угроз срыва программы по передаче Данией истребителей F-16 Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Кулебу на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Люкке Расмуссеном в Николаеве, сообщает "Интерфакс-Украина"

Детали: "Большое спасибо Ларсу за заверения, что подготовка к передаче Данией самолетов F-16 происходит по плану. Пока что нет угроз срыва этой программы", – отметил глава МИД.

Реклама:

По его словам, это означает, что Дания держит свое слово, и истребители F-16, которые Копенгаген пообещал Киеву первым, появятся на вооружении Украины.

Кулеба назвал шаг по предоставлению самолетов F-16 Киеву историческим и указал, что "все идет по плану".

Напомним, в Пентагоне рассчитывают, что в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

А в конце декабря первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и отправилась на обучение управлению истребителями F-16 в Дании.

Темы: Кулеба ДмитрийДанияистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Кулеба Дмитрий
Кулеба: Ракеты Taurus нужны Украине не для атак на Москву
Кулеба поговорил о захваченных в Сомали украинцах со своим африканским коллегой
Украина работает над организацией разговора Зеленского и Си Цзиньпина – Кулеба
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: