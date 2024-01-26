Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что нет угроз срыва программы по передаче Данией истребителей F-16 Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Кулебу на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Люкке Расмуссеном в Николаеве, сообщает "Интерфакс-Украина"

Детали: "Большое спасибо Ларсу за заверения, что подготовка к передаче Данией самолетов F-16 происходит по плану. Пока что нет угроз срыва этой программы", – отметил глава МИД.

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По его словам, это означает, что Дания держит свое слово, и истребители F-16, которые Копенгаген пообещал Киеву первым, появятся на вооружении Украины.

Кулеба назвал шаг по предоставлению самолетов F-16 Киеву историческим и указал, что "все идет по плану".

Напомним, в Пентагоне рассчитывают, что в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

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Ранее Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

А в конце декабря первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и отправилась на обучение управлению истребителями F-16 в Дании.