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Bloomberg: Шольц зустрінеться з Байденом, обговорять допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 23:18
Bloomberg: Шольц зустрінеться з Байденом, обговорять допомогу Україні
ШОЛЬЦ І БАЙДЕН у лютому 2022 року, GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон у першій половині лютого, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом на тлі прагнень лідерів обох країн забезпечити додаткову підтримку Україні.

Джерело: "Європейська правда" пише, що про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела

Деталі: Співрозмовники видання зазначили, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого.

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Як йдеться в публікації, сторони планують зустріч на тлі того, що екстрений запит адміністрації президента США на виділення 61 мільярда доларів застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

Водночас наступного тижня Євросоюз проводить спеціальний саміт, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

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Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

Теми: НімеччинаШольцБайдендопомога Україні
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