Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине

ШОЛЬЦ И БАЙДЕН в феврале 2022 года, GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон первой половины февраля, где встретится с президентом США Джо Байденом на фоне стремлений лидеров обеих стран обеспечить дополнительную поддержку Украине.

Источник: "Европейская правда" пишет, что об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника

Детали: Собеседники издания отметили, что двусторонняя встреча Шольца и Байдена планируется в Белом доме в течение второй недели февраля.

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Как говорится в публикации, стороны планируют встречу на фоне того, что экстренный запрос администрации президента США на выделение 61 миллиарда долларов застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют значительных уступок в иммиграционной политике.

В то же время на следующей неделе Евросоюз проводит специальный саммит, чтобы договориться о дополнительном пакете поддержки Киева в размере 50 миллиардов евро.

Ранее Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

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Перед этим сообщалось, что канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.