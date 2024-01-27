На громаду Сумщини росіяни за день скинули 37 мін – ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, на Білопільську громаду скинули 37 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Реклама:

По Есманьській громаді здійснено обстріли зі стрілецької зброї та мінометів, 1 вибух.

В Юнаківській громаді зафіксовано обстріли з мінометів, 12 вибухів, артилерії, 2 вибухи, скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух та обстріл із дрона типу "FPV", 1 вибух.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, 17 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На Білопільську громаду росіяни скинули 37 мін. Також зафіксовано артобстріл, 3 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, 2 вибухи.

По Хотінській громаді ворог вдарив з мінометів, 17 вибухів.

Миропільська громада: здійснено обстріл дронами типу "FPV", 2 вибухи та мінометів, 2 вибухи.