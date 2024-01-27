Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На громаду Сумщини росіяни за день скинули 37 мін – ОВА

Ольга Глущенко Субота, 27 січня 2024, 01:54
На громаду Сумщини росіяни за день скинули 37 мін – ОВА
в’їзний знак, ілюстративне фото поліції Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, на Білопільську громаду скинули 37 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Реклама:

По Есманьській громаді здійснено обстріли зі стрілецької зброї та мінометів, 1 вибух.

В Юнаківській громаді зафіксовано обстріли з мінометів, 12 вибухів, артилерії, 2 вибухи, скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух та обстріл із дрона типу "FPV", 1 вибух.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, 17 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

На Білопільську громаду росіяни скинули 37 мін. Також зафіксовано артобстріл, 3 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, 2 вибухи.

По Хотінській громаді ворог вдарив з мінометів, 17 вибухів.

Миропільська громада: здійснено обстріл дронами типу "FPV", 2 вибухи та мінометів, 2 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сумська область
Росіяни били по Сумщині: майже 160 вибухів за день
Росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Сумщини
Ворог гатив по Сумщині: скидав міни і боєприпаси дронами
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: