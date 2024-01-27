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На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
въездной знак, иллюстративное фото полиции Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, на Белопольскую громаду сбросили 37 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 100 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская громады.

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По Есманьской громаде осуществлены обстрелы из стрелкового оружия и минометов, 1 взрыв.

В Юнаковской громаде зафиксированы обстрелы из минометов, 12 взрывов, артиллерии, 2 взрыва, сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв и обстрел с дрона типа "FPV", 1 взрыв.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 17 взрывов.

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На Белопольскую общину россияне сбросили 37 мин. Также зафиксирован артобстрел, 3 взрыва.

В Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел, 3 взрыва.

В Дружбовской громаде зафиксирован обстрел из минометов, 2 взрыва.

По Хотинской громаде враг ударил из минометов, 17 взрывов.

Миропольская громада: осуществлен обстрел дронами типа "FPV", 2 взрыва и минометов, 2 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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