На Донеччині окупанти вимінюють гуманітарку на партквитки "Єдиної Росії" – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії".

Джерело: Центр національно спротиву

Дослівно: "Окупанти створили на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає грошей на проживання, й тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

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Зокрема завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії міжнародного злочинця Владіміра Путіна".

Деталі: Спротив зазначає, що це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях.