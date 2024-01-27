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На Донеччині окупанти вимінюють гуманітарку на партквитки "Єдиної Росії" – спротив

Ольга Глущенко Субота, 27 січня 2024, 03:58
На Донеччині окупанти вимінюють гуманітарку на партквитки Єдиної Росії – спротив
Фото: Центр національно спротиву

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток "Єдиної Росії".

Джерело: Центр національно спротиву

Дослівно: "Окупанти створили на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає грошей на проживання, й тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

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Зокрема завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії міжнародного злочинця Владіміра Путіна".

Деталі: Спротив зазначає, що  це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях.

Теми: Донецька областьокупаціяРосія
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