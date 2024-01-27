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В Донецкой области оккупанты выменивают гуманитарку на партбилеты "Единой России" – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 03:58
В Донецкой области оккупанты выменивают гуманитарку на партбилеты Единой России – сопротивление
Фото: Центр национального сопротивления

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Донетчины россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет "Единой России".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты создали на ВОТ гуманитарный кризис, где у людей нет денег на проживание, и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим.

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В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию международного преступника Владимира Путина".

Детали: Сопротивление отмечает, что это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках.

Темы: Донецкая областьоккупацияРосcия
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