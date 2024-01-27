Будь-яке припинення вогню піде на користь Росії – ISW
Проаналізувавши зібрані дані та заяви публічних російських осіб, Інститут вивчення війни наголошує, що продовжує вважати: "Будь-яке припинення вогню піде на користь Росії".
Джерело: ISW
Деталі: У звіті інституту зазначається, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться в даний час.
Російські заклики до українського "нейтралітету" – це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб вилучити зобов'язання щодо набуття членства в НАТО і зобов’язань не вступати до НАТО або Європейського Союзу (ЄС).
Аналітики згідно із зібраними даними зазначають, що вимоги щодо такого "нейтрального статусу" є метою десятилітніх зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін у НАТО, які послабили б Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.
При цьому у звіті вказується, що Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки.
У проаналізованих джерелах інформації зазначається, що російські публічні особи можуть імітувати зацікавленість у поступках щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід до випереджувальних поступок щодо територіальної цілісності України.
У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через негласні канали не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території.
Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні.
В огляді додають: вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не стане можливим одразу після будь-якого припинення вогню, досягнутого переговорами, і Росія може спробувати тимчасово вдавати згоду з цими вимогами, щоб якнайшвидше зміцнити контроль над окупованими територіями.
Експерти наголошують: ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній з тими ж максималістськими цілями і подальшого територіального захоплення в Україні.
При цьому фахівці додають, що "немає жодних підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб не дати Україні це зробити".
Вони при цьому нагадують: Путін вже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках.
Ключові висновки ISW висновки за 26 січня:
- Кремль та офіційні особи США відкинули чутки про готовність президента Росії Владіміра Путіна до конструктивних переговорів на тлі постійних сигналів з Кремля про те, що Росія прагне не менше, ніж повної капітуляції України та Заходу.
- Російські вимоги щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б значний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, який він навряд чи розглядає в даний час.
- Путін повторив шаблонні кремлівські наративи, які покладають відповідальність за війну на Україну, а також підкреслив присутність російських військ на Соледарському напрямку.
- Обставини падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня залишаються нез'ясованими.
- ЄС найближчим часом надасть Україні додаткові п'ять мільярдів євро для задоволення "нагальних військових потреб".
- Міністерство оборони Росії продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу та охоплення колишніх операцій групи "Вагнера" в Африці.
- Як повідомляється, Росія імпортувала у 2023 році передових мікрочіпів і напівпровідників на суму 1,7 мільярда доларів, переважно із Заходу, оминаючи західні санкції, покликані позбавити Росію таких технологій.
- Російські війська просунулися під Авдіївкою на тлі безперервних позиційних боїв по всьому театру бойових дій.
- Частини нібито особистої приватної військової компанії мера Москви Сергія Собяніна, можливо, були розгорнуті в Україні.
- Російські ЗМІ повідомили 26 січня, що Віктор Філонов, російський солдат 234-го повітряно-десантного полку (76-ї дивізії ВДВ), який воює в Україні, усиновив українську дитину з окупованої Донецької області.