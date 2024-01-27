Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW
Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, Институт изучения войны отмечает, что продолжает считать: "Любое прекращение огня пойдет на пользу России".
Источник: ISW
Детали: В отчете института отмечается, что российские требования относительно украинского "нейтралитета" и моратория на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, на которое он вряд ли решится в настоящее время.
Российские призывы к украинскому "нейтралитету" – это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы изъять обязательства по приобретению членства в НАТО и обязательств не вступать в НАТО или Европейский Союз.
Аналитики согласно собранным данным отмечают, что требования относительно такого "нейтрального статуса" являются целью десятилетних усилий Путина, направленных на то, чтобы требовать изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.
При этом в отчете указывается, что Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.
В проанализированных источниках информации отмечается, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках относительно места Украины в западных институциях, пытаясь побудить Запад к упреждающим уступкам в отношении территориальной целостности Украины.
В сообщениях об открытости Путина к переговорам по негласным каналам не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории.
Российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.
В обзоре добавляют: вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не станет возможным сразу после любого прекращения огня, достигнутого переговорами, и Россия может попытаться временно делать вид согласия с этими требованиями, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.
Эксперты отмечают: ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и дальнейшего территориального захвата в Украине.
При этом специалисты добавляют, что "нет никаких оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы не дать Украине это сделать".
Они при этом напоминают: Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.
Ключевые выводы ISW выводы за 26 января:
- Кремль и официальные лица США отвергли слухи о готовности президента России Владимира Путина к конструктивным переговорам на фоне постоянных сигналов из Кремля о том, что Россия стремится не меньше, чем к полной капитуляции Украины и Запада.
- Российские требования о "нейтралитете" Украины и моратории на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы значительное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, которое он вряд ли рассматривает в настоящее время.
- Путин повторил шаблонные кремлевские нарративы, возлагающие ответственность за войну на Украину, а также подчеркнул присутствие российских войск на Соледарском направлении.
- Обстоятельства падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января остаются невыясненными.
- ЕС в ближайшее время предоставит Украине дополнительные пять миллиардов евро для удовлетворения "насущных военных потребностей".
- Министерство обороны России продолжает прилагать усилия для расширения российского влияния и охвата бывших операций группы "Вагнера" в Африке.
- Как сообщается, Россия импортировала в 2023 году передовых микрочипов и полупроводников на сумму 1,7 миллиарда долларов, преимущественно с Запада, минуя западные санкции, призванные лишить Россию таких технологий.
- Российские войска продвинулись под Авдеевкой на фоне непрерывных позиционных боев по всему театру боевых действий.
- Части якобы личной частной военной компании мэра Москвы Сергея Собянина, возможно, были развернуты в Украине.
- Российские СМИ сообщили 26 января, что Виктор Филонов, российский солдат 234-го воздушно-десантного полка (76-й дивизии ВДВ), который воюет в Украине, усыновил украинского ребенка из оккупированной Донецкой области.