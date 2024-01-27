Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 05:36
Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW
путин, фото getty images

Проанализировав собранные данные и заявления публичных российских лиц, Институт изучения войны отмечает, что продолжает считать: "Любое прекращение огня пойдет на пользу России".

Источник: ISW

Детали: В отчете института отмечается, что российские требования относительно украинского "нейтралитета" и моратория на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, на которое он вряд ли решится в настоящее время.

Реклама:

Российские призывы к украинскому "нейтралитету" – это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы изъять обязательства по приобретению членства в НАТО и обязательств не вступать в НАТО или Европейский Союз.

Аналитики согласно собранным данным отмечают, что требования относительно такого "нейтрального статуса" являются целью десятилетних усилий Путина, направленных на то, чтобы требовать изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

При этом в отчете указывается, что Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.

ВИДЕО ДНЯ

В проанализированных источниках информации отмечается, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках относительно места Украины в западных институциях, пытаясь побудить Запад к упреждающим уступкам в отношении территориальной целостности Украины.

В сообщениях об открытости Путина к переговорам по негласным каналам не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории.

Российские официальные лица продолжают указывать на то, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

В обзоре добавляют: вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не станет возможным сразу после любого прекращения огня, достигнутого переговорами, и Россия может попытаться временно делать вид согласия с этими требованиями, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.

Эксперты отмечают: ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и дальнейшего территориального захвата в Украине.

При этом специалисты добавляют, что "нет никаких оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы не дать Украине это сделать".

Они при этом напоминают: Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Ключевые выводы ISW выводы за 26 января:

  • Кремль и официальные лица США отвергли слухи о готовности президента России Владимира Путина к конструктивным переговорам на фоне постоянных сигналов из Кремля о том, что Россия стремится не меньше, чем к полной капитуляции Украины и Запада.
  • Российские требования о "нейтралитете" Украины и моратории на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы значительное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, которое он вряд ли рассматривает в настоящее время.
  • Путин повторил шаблонные кремлевские нарративы, возлагающие ответственность за войну на Украину, а также подчеркнул присутствие российских войск на Соледарском направлении.
  • Обстоятельства падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января остаются невыясненными.
  • ЕС в ближайшее время предоставит Украине дополнительные пять миллиардов евро для удовлетворения "насущных военных потребностей".
  • Министерство обороны России продолжает прилагать усилия для расширения российского влияния и охвата бывших операций группы "Вагнера" в Африке.
  • Как сообщается, Россия импортировала в 2023 году передовых микрочипов и полупроводников на сумму 1,7 миллиарда долларов, преимущественно с Запада, минуя западные санкции, призванные лишить Россию таких технологий.
  • Российские войска продвинулись под Авдеевкой на фоне непрерывных позиционных боев по всему театру боевых действий.
  • Части якобы личной частной военной компании мэра Москвы Сергея Собянина, возможно, были развернуты в Украине.
  • Российские СМИ сообщили 26 января, что Виктор Филонов, российский солдат 234-го воздушно-десантного полка (76-й дивизии ВДВ), который воюет в Украине, усыновил украинского ребенка из оккупированной Донецкой области.

Темы: войнаПутинНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина сообщила, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов – Bloomberg

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Под Киевом вскоре пройдут военные учения: может быть громко, и ночью тоже

Никаких обсуждений о повышении тарифа на электроэнергию не ведется – Галущенко

Все новости...

Читайте УП В Google News

Кулеба: Угрозов срыва предоставления F-16 от Дании нет
Россия нанесла 8 ракетных ударов по Донбассу и Херсону – Генштаб
Координационный штаб: Россия предоставила список из 65 пленных, которых планировали вернуть 24 января
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
Последние новости
03:40
Украина сообщила, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов – Bloomberg
02:52
Украина в ОБСЕ: задокументировано 626 химических атак России
02:22
В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ
01:32
Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:48
обновленоВоздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА в нескольких областях
00:22
обновлено от 23:59, фотоРФ ударила по гражданской больнице в Харьковской области, 4 пострадавших
00:16
Экономические новости 31 января: "ГарПок" снизил долги перед зеленой генерацией, бизнес критикует законопроекты о реформе БЭБ
23:54
В Австралии на женщину напала акула: пострадавшую удалось спасти
23:47
СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн
23:37
В OpenAI признали, что GPT-4 несет небольшой риск для создания биологического оружия
Все новости...
Реклама: