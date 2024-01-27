Вночі росіяни атакували Україну 4 "Шахедами" і ракетою "Іскандер-М"
Субота, 27 січня 2024, 07:52
Вночі 27 січня росіяни атакували Україну чотирма "Шахедами", які знищила ППО, і ракетою "Іскандер-М".
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).
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Усі чотири знищені на Кіровоградщині".
Деталі: Крім того, окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської області РФ.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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