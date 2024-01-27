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Ночью россияне атаковали Украину 4 "Шахедами" и ракетой "Искандер-М"

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 07:52
Ночью россияне атаковали Украину 4 Шахедами и ракетой Искандер-М
фото: Воздушные силы

Ночью 27 января россияне атаковали Украину четырьмя "Шахедами", которые уничтожила ПВО, и ракетой "Искандер-М".

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).

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Все четыре уничтожены на Кировоградщине".

Детали: Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донецкой области из Ростовской области РФ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Темы: Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУ
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