Ночью россияне атаковали Украину 4 "Шахедами" и ракетой "Искандер-М"
Суббота, 27 января 2024, 07:52
Ночью 27 января россияне атаковали Украину четырьмя "Шахедами", которые уничтожила ПВО, и ракетой "Искандер-М".
Источник: Воздушные силы
Дословно: "В ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).
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Все четыре уничтожены на Кировоградщине".
Детали: Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донецкой области из Ростовской области РФ.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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