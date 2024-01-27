Учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо угоди про кордон – CNN

Учасники переговорів у Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Угода Сенату, як очікується, буде оприлюднена вже наступного тижня.

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Вона передбачає низку змін, зокрема прискорення процесу розгляду справ щодо надання прихистку.

Видання зазначає, що "ці деталі відкривають нове вікно у гучні переговори, які тривають вже кілька місяців", оскільки лідери Сенату сподіваються, що їм вдасться розблокувати питання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, "оскільки насуваються внутрішні та міжнародні кризи".

Домовленість також чинитиме тиск на республіканців, які мають вирішити, чи "давати зелене світло новим органам влади", чи відхилити цю домовленість на догоду експрезиденту Дональду Трампу.

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Президент Джо Байден з приводу угоди заявив, що вона є жорсткою і справедливою.

"Те, що було обговорено, якщо буде прийнято як закон, стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у нашій країні, – сказав він і додав: Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде переповнений. І якщо я отримаю ці повноваження, я скористаюся ними в день, коли підпишу закон".

Що передувало: Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Нагадаємо: У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.