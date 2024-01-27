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Участники переговоров в Сенате США договорились о соглашении о границе – CNN

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 января 2024, 07:58
Участники переговоров в Сенате США договорились о соглашении о границе – CNN
купол Капитолия, фото: getty images

Участники переговоров в Сенате США пришли к согласию относительно нового соглашения, которое должно значительно ограничить нелегальный поток мигрантов на южной границе, а также разблокирует возможность принятия помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Соглашение Сената, как ожидается, будет обнародовано уже на следующей неделе.

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Оно предусматривает ряд изменений, в частности ускорение процесса рассмотрения дел о предоставлении убежища.

Издание отмечает, что "эти детали открывают новое окно в громкие переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев", поскольку лидеры Сената надеются, что им удастся разблокировать вопрос помощи Украине, Израилю и Тайваню, "поскольку надвигаются внутренние и международные кризисы".

Договоренность также окажет давление на республиканцев, которые должны решить, "давать зеленый свет новым органам власти", или отклонить эту договоренность в угоду экс-президенту Дональду Трампу.

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Президент Джо Байден по поводу соглашения заявил, что оно является жестким и справедливым.

"То, что было оговорено, если будет принято как закон, станет самым жестким и самым справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо был в нашей стране, - сказал он и добавил: Это даст мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет переполнена. И если я получу эти полномочия, я воспользуюсь ими в день, когда подпишу закон".

Что предшествовало: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената по границе, который включает помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Напомним: В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

Темы: СШАграницапомощь Украине
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