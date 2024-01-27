Ще майже 800 російських військових знищені в Україні
Субота, 27 січня 2024, 08:19
Сили оборони за добу знищили ще 770 росіян, 15 їхніх броньованих машин та 3 артсистеми.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 381370 (+770) осіб,
- танків ‒ 6271 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,
- артилерійських систем – 9085 (+3) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 1433 (+8)
Дані уточнюються.