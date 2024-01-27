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Ще майже 800 російських військових знищені в Україні

Роман ПетренкоСубота, 27 січня 2024, 08:19
Ще майже 800 російських військових знищені в Україні
воїн ЗСУ, фото: генштаб

Сили оборони за добу знищили ще 770 росіян, 15 їхніх броньованих машин та 3 артсистеми.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 381370 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6271 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,
  • артилерійських систем – 9085 (+3) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1433 (+8)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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