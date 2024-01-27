Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще почти 800 российских военных уничтожены в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 27 января 2024, 08:19
Еще почти 800 российских военных уничтожены в Украине
воин всу, фото: генштаб

Силы обороны за сутки уничтожили еще 770 россиян, 15 их бронированных машин и 3 артсистемы.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 381370 (+770) человек,
  • танков - 6271 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 9085 (+3) ед,
  • РСЗО - 972 (+0) ед,
  • средства ПВО - 660 (+0) ед,
  • самолетов - 331 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7037 (+4),
  • крылатые ракеты - 1845 (+0),
  • корабли / катера - 23 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,
  • специальная техника - 1433 (+8)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

потери в войне
Россия с начала большой войны потеряла не менее 3 тысяч офицеров – СМИ
ВСУ уже уничтожили более 380 тысяч оккупантов
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 59 артсистем россиян за сутки
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: