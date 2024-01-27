Еще почти 800 российских военных уничтожены в Украине
Суббота, 27 января 2024, 08:19
Силы обороны за сутки уничтожили еще 770 россиян, 15 их бронированных машин и 3 артсистемы.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 381370 (+770) человек,
- танков - 6271 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 9085 (+3) ед,
- РСЗО - 972 (+0) ед,
- средства ПВО - 660 (+0) ед,
- самолетов - 331 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7037 (+4),
- крылатые ракеты - 1845 (+0),
- корабли / катера - 23 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,
- специальная техника - 1433 (+8)
Данные уточняются.