Росія вбила та поранила цивільних на Донеччині та Херсонщині

Російські окупанти вбили двох людей та поранили ще одну в Донецькій та Херсонській областях за добу.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 26 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Серебрянці та Красногорівці.

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Ще 1 людина в області дістала поранення – у Новоградівці.

Тим часом Херсонщину ворог атакував 85 разів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. Поранена одна людина, пошкоджений навчальний заклад у Херсоні.