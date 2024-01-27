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Росія вбила та поранила цивільних на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 27 січня 2024, 08:54
Росія вбила та поранила цивільних на Донеччині та Херсонщині
обстріляна донеччина, ілюстративне фото: ова

Російські окупанти вбили двох людей та поранили ще одну в Донецькій та Херсонській областях за добу.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 26 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Серебрянці та Красногорівці.

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Ще 1 людина в області дістала поранення – у Новоградівці.

Тим часом Херсонщину ворог атакував 85 разів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. Поранена одна людина, пошкоджений навчальний заклад у Херсоні.

Теми: Донецька областьХерсонська область
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