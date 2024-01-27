Россия убила и ранила гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Суббота, 27 января 2024, 08:54
Российские оккупанты убили двух человек и ранили еще одного в Донецкой и Херсонской областях за сутки.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: За 26 января россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Серебрянке и Красногоровке.
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Еще 1 человек в области получил ранения - в Новоградовке.
Между тем Херсонщину враг атаковал 85 раз из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА. Ранен один человек, повреждено учебное заведение в Херсоне.